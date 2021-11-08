Косяка арестовал Северодонецкий городской суд Луганской области. По информации из судебного решения, он не оспаривает фактические обстоятельства, указанные в подозрении, и очень сожалеет о содеянном.

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Как судят боевика

В комментарии для РБК-Украина адвокат Косяка Кирилл Шурхно сообщил, что 8 ноября мужчина остается под стражей, поскольку залог никто не внес. Кроме того, несмотря на российский паспорт, подсудимый в уголовном производстве проходит как украинец.

Адвокат отметил, что не знает, встречался ли подсудимый с российским консулом. Это было требованием Министерства иностранных дел России.

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Что известно о задержании Косяка