Косяка заарештував Сєвєродонецький міський суд Луганської області. За інформацією з судового рішення, він не оскаржує фактичні обставини, зазначені в підозрі, і дуже шкодує про скоєне.

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Як судять бойовика

У коментарі для РБК-Україна адвокат Косяка Кирило Шурхно повідомив, що 8 листопада чоловік залишається під вартою, оскільки заставу ніхто не вніс. Крім того, попри російський паспорт, підсудний у кримінальному провадженні проходить як українець.

Адвокат зазначив, що не знає, чи підсудний зустрічався з російським консулом. Це було вимогою міністерства закордонних справ Росії.

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Що відомо про затримання Косяка