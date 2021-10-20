Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав Юрій Бутусов. За його словами, росіяни знали, де перебуває група Організації з безпеки і співробітництва в Європі й вирішили піти на провокацію.

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"Цей Косяк, чудово розуміючи, де знаходяться українські позиції, свідомо вийшов прямо на них, щоб спровокувати й змусити порушити українців умови перемир'я в зоні розведення і звинуватити Україну", – сказав Бутусов.

Бутусов: "Багатоходова політична гра"

За словами журналіста, Косяк є офіцером російської армії і його можна обміняти на українських полонених. Таке рішення можна ухвалити після вироку суду.

Росія хоче легалізувати псевдореспубліки. Не російську армію, а псевдореспубліки як представників влади на окупованій території, щоб змусити Україну вести перемовини. Оці фейкові документи окупаційної влади вимагають зараз від нас визнати, видаючи цього Косяка за такого собі миротворця. Це багатоходова політична гра. Однак не перша провокація в цьому напрямку. Юрій Бутусов Журналіст

Росія не робила такого раніше

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало 19 жовтня на затримання Андрія Косяка. Бутусов зазначив, що в окупанта є російський паспорт, тому це дійсно визнання агресії й прямої участі російських військ.

"Росія визнала, що це її офіцер. Раніше Росія заперечувала участь своїх військовослужбовців у війні на Донеччині та Луганщині, а тут попросили консульську допомогу та звільнення для нього", – додав Бутусов.

Затримання Андрія Косяка: що відомо