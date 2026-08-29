Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

Что известно о попадании в российское судно?

Ночью на 29 августа в Мариупольском порту было поражено российское судно ALFA-1. Спецоперацию удалось провести благодаря совместной координации партизанского движения "Мариуполь.Сопротивление", ГУР МО Украины и Сил беспилотных систем. Вражеское судно пришвартовалось к причалу с сыпучими грузами незадолго до взрывов.



Украинские военные нанесли удар по российскому судну, которое воровало уголь с украинских территорий / Фото с телеграм-канала Андрющенко

Поражение произошло в период между 03:00 и 04:00 утра. Сухогруз ALFA-1 дедвейтом 8 764 тонны ходил под флагом России с портом приписки в Таганроге. Это судно служило одним из главных транспортных средств для вывоза угля с оккупированных территорий. По информации ГУР и СЗРУ, только в течение 2024–2025 годов оно незаконно вывезло через Турцию более 20 тысяч тонн украинского коксующегося угля.

Операция успешно завершена. Спасибо всем партнерам, а в первую очередь – мариупольцам. Вы – невероятные. Если бы не вы – это судно до сих пор безнаказанно бы воровало. Больше – нет. Блестящая операция,

– написал Андрющенко.

Напомним, в российском Ейске Краснодарского края утром 22 августа прогремели взрывы. Впоследствии стало известно об атаке беспилотников на местный порт. По предварительной информации, в результате удара могло быть повреждено одно из судов. Стоит отметить, что Ейский морской порт является важным грузовым объектом России на Азовском море. Через него перевозят зерно и другую аграрную продукцию, металл, уголь, удобрения и промышленные грузы.

Кроме того, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по военно-морской базе России в Новороссийске Краснодарского края. По данным СБУ и Генштаба ВСУ, в результате атаки были поражены до четырех российских военных кораблей. Среди них – фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", патрульный корабль "Василий Быков" и малый ракетный корабль "Буян-М".

Для атаки были задействованы украинские беспилотники, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и ударные системы с морских платформ. Новороссийск имеет особое значение для Черноморского флота России, ведь после успешных украинских ударов по его объектам в Крыму оккупанты переместили туда значительную часть важных кораблей.