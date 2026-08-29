Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про влучання у російське судно?

Уночі проти 29 серпня в Маріупольському порту було уражено російське судно ALFA-1. Спецоперацію вдалося реалізувати завдяки спільній координації партизанського руху "Маріуполь.Спротив", ГУР МО України та Сил безпілотних систем. Ворожий борт пришвартувався до причалу із сипучими вантажами незадовго до вибухів.



Українські військові вдарили по російському судну, яке крало вугілля з українських територій / Фото з телеграм-каналу Андрющенка

Ураження відбулося в період між 03:00 та 04:00 годиною ранку. Суховантаж ALFA-1 з дедвейтом 8 764 тонни ходив під прапором Росії з портом приписки в Таганрозі. Це судно слугувало одним із головних транспортних засобів для вивезення вугілля з окупованих територій. За інформацією ГУР та СЗРУ, тільки протягом 2024 – 2025 років воно незаконно вивезло через Туреччину понад 20 тисяч тонн українського коксівного вугілля.

Полювання успішно завершено. Дякую всім партнерам, а в першу чергу – маріупольцям. Ви – неймовірні. Якби не ви – це судно досі безкарно би крало. Більше – ні. Блисковична операція,

– написав Андрющенко.

Нагадаємо, у російському Єйську Краснодарського краю вранці 22 серпня пролунали вибухи. Згодом стало відомо про атаку безпілотників на місцевий порт. За попередньою інформацією, внаслідок удару могло бути пошкоджене одне із суден. Варто зазначити, що Єйський морський порт є важливим вантажним об'єктом Росії на Азовському морі. Через нього перевозять зерно та іншу аграрну продукцію, метал, вугілля, добрива й промислові вантажі.

Крім того, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали масштабного удару по військово-морській базі Росії в Новоросійську Краснодарського краю. За даними СБУ та Генштабу ЗСУ, унаслідок атаки було уражено до чотирьох російських військових кораблів. Серед них – фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", які є носіями крилатих ракет "Калібр", патрульний корабель "Василь Биков" та малий ракетний корабель "Буян-М".

Для атаки застосували українські безпілотники, реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та ударні системи з морських платформ. Новоросійськ має особливе значення для Чорноморського флоту Росії, адже після успішних українських ударів по його об'єктах у Криму окупанти перемістили туди значну частину важливих кораблів.