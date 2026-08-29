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24 Канал Новости мира В порту Мариуполя было поражено российское судно ALFA-1, которое вывозило украинский уголь, – Андрющенко
29 августа, 09:55
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В порту Мариуполя было поражено российское судно ALFA-1, которое вывозило украинский уголь, – Андрющенко

Юлия Харченко

Украинские войска нанесли точный удар по вражескому сухогрузу во временно оккупированном порту. Судно регулярно использовалось для вывоза похищенных украинских ресурсов.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

Что известно о попадании в российское судно?

Ночью на 29 августа в Мариупольском порту было поражено российское судно ALFA-1. Спецоперацию удалось провести благодаря совместной координации партизанского движения "Мариуполь.Сопротивление", ГУР МО Украины и Сил беспилотных систем. Вражеское судно пришвартовалось к причалу с сыпучими грузами незадолго до взрывов.


Украинские военные нанесли удар по российскому судну, которое воровало уголь с украинских территорий / Фото с телеграм-канала Андрющенко

Поражение произошло в период между 03:00 и 04:00 утра. Сухогруз ALFA-1 дедвейтом 8 764 тонны ходил под флагом России с портом приписки в Таганроге. Это судно служило одним из главных транспортных средств для вывоза угля с оккупированных территорий. По информации ГУР и СЗРУ, только в течение 2024–2025 годов оно незаконно вывезло через Турцию более 20 тысяч тонн украинского коксующегося угля.

Операция успешно завершена. Спасибо всем партнерам, а в первую очередь – мариупольцам. Вы – невероятные. Если бы не вы – это судно до сих пор безнаказанно бы воровало. Больше – нет. Блестящая операция, 
– написал Андрющенко.

Напомним, в российском Ейске Краснодарского края утром 22 августа прогремели взрывы. Впоследствии стало известно об атаке беспилотников на местный порт. По предварительной информации, в результате удара могло быть повреждено одно из судов. Стоит отметить, что Ейский морской порт является важным грузовым объектом России на Азовском море. Через него перевозят зерно и другую аграрную продукцию, металл, уголь, удобрения и промышленные грузы.

Кроме того, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по военно-морской базе России в Новороссийске Краснодарского края. По данным СБУ и Генштаба ВСУ, в результате атаки были поражены до четырех российских военных кораблей. Среди них – фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", патрульный корабль "Василий Быков" и малый ракетный корабль "Буян-М".

Для атаки были задействованы украинские беспилотники, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и ударные системы с морских платформ. Новороссийск имеет особое значение для Черноморского флота России, ведь после успешных украинских ударов по его объектам в Крыму оккупанты переместили туда значительную часть важных кораблей.

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