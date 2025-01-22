Хуситы выпустили команду судна, захваченного год назад: среди экипажа есть украинцы

Йеменские хуситы 22 января освободили экипаж судна Galaxy Leader, который был захвачен более года назад. В экипаже этого корабля были также и украинские граждане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об освобождении экипажа Galaxy Leader

Телеканал Al Masirah, который принадлежит йеменским хуситам, отметили, что экипаж судна Galaxy Leader был передан Оману "в координации" с трехдневным перемирием в войне в Газе между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

По словам владельца автоперевозчика Galaxy Maritime, в экипаже судна находится 25 граждан из Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Судно было зафрахтовано японской компанией Nippon Yusen.

Специальный посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг приветствовал освобождение экипажа Galaxy Leader, назвав это радостной новостью. Он подчеркнул, что это освобождение знаменует собой конец "произвольного задержания и разлуки", с которыми экипаж и их семьи сталкивались более года.

Galaxy Leader находилось в порту Ходейда в Красном море на севере Йемена, который контролируют хуситы. Само судно под флагом Багамских островов захватили 19 ноября 2023 года, вскоре после начала операции Израиля в Газе.

К слову, ранее йеменские хуситы ударили ракетами по украинскому судну в Аденском заливе. Экипаж корабля удалось спасти.