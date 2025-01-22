Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про звільнення екіпажу Galaxy Leader

Телеканал Al Masirah, який належить єменським хуситам, зазначили, що екіпаж судна Galaxy Leader був переданий Оману "в координації" з триденним перемир'ям у війні в Газі між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

За словами власника автоперевізника Galaxy Maritime, в екіпажі судна перебуває 25 громадян з Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії. Судно було зафрахтоване японською компанією Nippon Yusen.

Спеціальний посланник ООН в Ємені Ханс Грундберг привітав звільнення екіпажу Galaxy Leader, назвавши це радісною новиною. Він підкреслив, що це звільнення знаменує собою кінець "свавільного затримання і розлуки", з якими екіпаж і їхні сім'ї стикалися більше як рік.

Galaxy Leader перебувало у порту Ходейда в Червоному морі на півночі Ємену, який контролюють хусити. Саме судно під прапором Багамських островів захопили 19 листопада 2023 року, незабаром після початку операції Ізраїлю в Газі.

До слова, раніше єменські хусити вдарили ракетами по українському судну в Аденській затоці. Екіпаж корабля вдалося врятувати.