Судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы уже вышло из исключительной экономической зоны Украины
Источник:Мустафа Наем
Судно RAZONI, которое отправилось из украинского порта, уже вышло из исключительной экономической зоны Украины. Корабль следует в Ливан.
Соответствующую информацию можно увидеть на карте MarineTraffic. Следует отметить, что в ООН уже отреагировали на возобновление экспорта зерна из Украины.
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Судно с нашим зерном вышло из исключительной экономической зоны Украины
Первое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из исключительной экономической зоны Украины,
– сообщил Наем.
- "по этой зеленой точке – миллиарды гривен в нашем бюджете, право и гордость называться морским государством и надежды миллионов по всей планете не умереть от голода;
- это символ сотен людей, которые, несмотря на все преграды, уныние, ненависть к оккупантам и крики об измене спокойно и твердо добились возможности экспортировать наше, украинское зерно".
Судно с нашим зерном уже за пределами исключительной экономической зоны Украины / Скриншот Мустафы Наема
"Наша команда, наши ВСУ, наши моряки, мы все в полной мере придерживались всех договоренностей", – объяснил Наем.
Добавил, что следующая метка – точки назначения судна, а именно порт Триполи в Ливане.
Кратко о начале экспорта зерна из Украины
- 22 июля в турецком Стамбуле Украина подписала Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.
- Тогда договорились открыть гуманитарные коридоры из Одессы, Черноморска и Южного. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН.
- 1 августа первое судно украинским зерном уже отправилось из порта ориентировочно в 08:30 2 августа.
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