Судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы уже вышло из исключительной экономической зоны Украины

Судно RAZONI, которое отправилось из украинского порта, уже вышло из исключительной экономической зоны Украины. Корабль следует в Ливан.

Соответствующую информацию можно увидеть на карте MarineTraffic. Следует отметить, что в ООН уже отреагировали на возобновление экспорта зерна из Украины.

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Судно с нашим зерном вышло из исключительной экономической зоны Украины

Первое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из исключительной экономической зоны Украины,

– сообщил Наем.

Он добавил, что вся команда Министерства инфраструктуры следит за передвижением судна на карте MarineTraffic. Мустафа Наем объяснил, что:

"по этой зеленой точке – миллиарды гривен в нашем бюджете, право и гордость называться морским государством и надежды миллионов по всей планете не умереть от голода;

это символ сотен людей, которые, несмотря на все преграды, уныние, ненависть к оккупантам и крики об измене спокойно и твердо добились возможности экспортировать наше, украинское зерно".



Судно с нашим зерном уже за пределами исключительной экономической зоны Украины / Скриншот Мустафы Наема

"Наша команда, наши ВСУ, наши моряки, мы все в полной мере придерживались всех договоренностей", – объяснил Наем.

Добавил, что следующая метка – точки назначения судна, а именно порт Триполи в Ливане.

Кратко о начале экспорта зерна из Украины

22 июля в турецком Стамбуле Украина подписала Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.

Тогда договорились открыть гуманитарные коридоры из Одессы, Черноморска и Южного. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН.

1 августа первое судно украинским зерном уже отправилось из порта ориентировочно в 08:30 2 августа.

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