Судно "теневого флота" России попало в аварию у берегов Дании, — Bloomberg

Один из танкеров "теневого флота" России попал в аварию. Сейчас судно находится на ремонте.

Танкер Andromeda Star столкнулся с другим судном у берегов Дании. Этот корабль – один из "теневого флота" судов, который собрали для перевозки российской нефти.

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Дело расследуют

В Морском управлении Дании сообщили, что авария произошла 2 марта. Подробности дела неизвестны, однако его расследуют.

Судно должно было отгрузить российскую нефть марки "Юралс" 4 марта в порту Приморск. Вместо этого танкер 17 марта стал на ремонт в одном из портов Дании.

Судно принадлежит компании Margao Marine Solutions OPC, расположенной на Гоа, Индия. В издании отметили, что этот инцидент – показатель рисков, которым подвергаются даже страны, которые не торгуют с Россией.

Стоит отметить, что страна-агрессор создала "теневой флот" для того, чтобы продолжать продавать нефть после многочисленных санкций. По некоторым оценкам, он насчитывает до 600 судов.

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