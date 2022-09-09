Корабль ВМС Румынии наткнулся на мину в Черном море

В Черном море земснаряд ВМС Румынии случайно наткнулся на дрейфующую мину. Это произошло тогда, когда экипаж как раз отправился обезвреживать боеприпасы.

ВМС Румынии натолкнулись на мину в плохую погоду и она взорвалась. К счастью, 75 членов экипажа не пострадали. Об этом сообщило Минобороны страны.

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Земснаряд ВМС Румынии взорвался на мине

Мины в Черном море появились после того, как россия вторглась в Украину 24 февраля. С того дня румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвредили их в своих водах.

Министерство Румынии сообщило, что судно как раз отправилось обезвреживать мину, дрейфовавшую примерно в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца. Однако из-за сильного ветра и волн корабль взорвался на ней.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим корабля ничего не угрожает, плавучесть судна не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений,

– говорится в заявлении министерства.

В Черном море уничтожили уже 28 мин

Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и россия.

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Черного моря.

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