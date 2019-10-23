Судова реформа Зеленського: чи вийде в України цього разу

Рада проголосувала за президентський законопроект, який трішечки видозмінила. Спойлер: на краще. Це вже друга судова реформа після Революції Гідності.

Кожен новообраний Президент України з приходом до влади намагався перелаштувати представників Феміди під себе. Результати – ми всі бачимо, кожного разу щось йшло не так.

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Наприклад, за Петра Порошенка, наче все логічно зробили. Встановили, що всі судді, усіх гілок влади мають пройти кваліфікаційне оцінювання – таку своєрідну переатестацію. В тому числі і весь Верховний Суд.



Верховний Суд України

Проте, за оцінками громадськості, пройшло все так собі. Десь чверть Верховного Суду мають висновок громадськості про те, що не дуже підходящі кандидатури, аби розставляти крапки над "і" в останній інстанції. І що? Працюють собі люди. Спойлер: працювали.

І взагалі орган, який мав забезпечити судову реформу Порошенка – Вища кваліфікаційна комісія суддів вже повторно рекомендувала до призначення більше 2500 суддів, а звільнила – 30. Тобто, вирішили, в нас 98% хороших суддів, а нерадиві оті 2%. Тому відсіємо їх, і так нічого. Нормальна реформа за свої гроші.

Ну, а тим часом Насіров поновлювався на посаді, Баришівський суд забороняв лоукостеру літати за позовом людини, яка ніколи не була на борту перевізника, а Коломойський отримував рішення про те, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною.

І от всі активісти, зрадофіли, грантоїди почали розганяти, що не так уже й гарно спрацювала реформа Порошенка. Проте, чому от цих реформ не вистачало, чому провалилась переатестація суддів авторства Петра Порошенка. Бо більшість членів комісій, які проводили переатестацію є кандидатами під картату ковдру на місце Насірова.

Тепер же органи, які відбирають, призначають і звільняють суддів таки повністю оновлять. Вищу кваліфікаційну комісію, яка "крізь пальці" проводила судову реформу розженуть, і наберуть туди нових людей.

Для чого це потрібно?

Бо саме ця комісія визначає чи звільняти з роботи суддю, який саме у вас вимагав хабар за корисне вам рішення. І саме ці люди відбиратимуть тих, хто завтра розглядатиме ваші спори з сусідом, чоловіком, компанією, де ви працюєте і таке інше. Відбиратимуть у всі інстанції.

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Набрати нову кваліфікаційну комісію мають троє представників, яких делегує Рада суддів України, разом з 3 міжнародними експертами в сфері права. І саме міжнародників у цьому доборі профільні антикорупційні експерти вважають чудовим запобіжником від зловживань.

Вищу Раду правосуддя – це тих, хто вже давно мав звільнити Павла Вовка, тобто орган який призначає і позбавляє мантій суддів - теж планують почистити. При них буде створено етичну комісію, яка має вигнати звідти людей, які, наприклад, перед певними важливими рішеннями заходять до Офісу Президента.



Павло Вовк

В комісію, окрім працівників органу, теж будуть входити міжнародники. І якщо ця етична комісія рекомендує когось з ВРП звільнити, міжнародники матимуть вирішальний голос. Так вже було на конкурсі до Антикорупційного суду, і наче ніхто не скаржився. Пункту про вирішальну роль міжнародних експертів у президентській версії законопроєкту не було. Це була правка Руслана Стефанчука.

Її спочатку затвердив профільний комітет, а потім на голосуванні голова комітету правової політики і правосуддя ВРУ Ірина Венедіктова сказала, що "вона трохи розбалансовує модель".

Ну щось таке ми чули від голови профільного комітету в день перед голосуванням. Тож правку з прешого разу провалили. Проте за годину в інформаційному просторі піднялась така зрада і хвиля засудження, що "Слуги народу" таки передумали, і надали міжнародним експертам вирішальний голос. Там з переляку взагалі більше 300 депутатів проголосували за неї.

Хоча під час розгляду законопроєкту так захищали те, що маємо в судах зараз, що в мене враження склалось – не інакше, як в Британії живу, де не можна чіпати незалежних працівників Феміди, бо вони справді незалежні.

До законопроєкту є кілька серйозних зауважень від фахівців. Вони, звісно, не про утиск "бідних суддів", будинкам більшості з яких заздрять голівудські зірки. Вони про те, куди можуть оскаржувати рішення звільнені судді – до Окружного адмінсуду міста Києва з Павлом Вовком на чолі.



Окружний адмінсуд міста Києва

Це він з підопічними рік уникали від проходження конкурсу, а паралельно плели інтриги проти членів комісії, які не погоджувались закривати на це очі. І це той же суд і голови якого під ковпаком і Бюро розслідувань, і омбудсмен, і СБУ, і все що хочеш. Ну, принаймні так він каже на плівках, які записали НАБУ.

Після цього всього Вища Рада правосуддя не відсторонила Вовка від посади і не звільнила його. І от уявіть, звільняють члена ВРП з посади, того самого, який до цього не відсторонив голову ОАСКУ. І цей член ВРП приходить в суд до Вовка, який звик тиснути на підлеглих. І яка імовірність того, що його поновлять на посаді?

Це, як, наприклад, вам подарували подарунок. Не те щоб близький друг, але ж і ти не скупий. Треба віддячини, і вітаєш з наступним Днем Народження. І купуєш подарунок. І той друг вже і не радий, а все одно має на наступний День народження знов тобі купувати подарунок. Коло. Порочне коло. Так і тут.

Проте, звісно, у "Слузі народу" в тому, що "зашкварені судді" зможуть відновитись в "зашквареному суді" – проблеми не бачать.

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Свого часу ліквідувати Окружний адмінсуд або як його в народі називають "вовчий суд" разом з іншими спеціалізованими мав Петро Порошенко. Так було передбачено його ж законопроєктом. Але в останній момент згадка про ОАСК з указу зникла. Тож він залишився на порятунок корупціонерам і ось тепер суддям.



Деякі "слуги народу" провалили президентський законопроєкт

Я ще в серпні запитувала у представника Президента в Верховній Раді Руслана Стефанчука про те чи планує тепер Володимир Зеленський ліквідувати ОАСК. Тоді він сказав що поки такої ініціативи ніхто не розробляв. А ось що Володимир Зеленський сказав, коли його спитали про це на минулому тижні на прес-марафоні.

Дайте мені розібратися з цим Окружним адмінсудом. В мене не було цього питання, я навіть не проговорював із командою,

– президент України.

Найгучніший скандал з судами, який стався вже під час його Президента – не чув. Про те, що голова суду тиснув на всіх свої працівників, і на керівництво практично всіх державних органів, хотів заводити в ВККС своїх людей, і це все зафіксовано на плівках НАБУ, ну якось пропустив.

Реформа прокуратури

До речі, поки Володимир Зеленський не в курсі про ситуацію в Окружному суді, за замовчуванням до нього оскаржуватиметься ще одна важлива реформа – прокуратури.

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За моєю інформацією, вже десятки звільнених Русланом Рябошапкою прокурорів, які не хочуть проходити переатестацію, почали подавати туди свої скарги. Тобто, під загрозою одразу дві реформи Зеленського. Грішною справою подумаєш, а чи не навмисно такий "шлях відходу" для лояльних прокурорів і суддів продумали.

Є в реформі правосуддя ще одна небезпечна норма. Такою її вважають правники. В законопроєкті передбачено скорочення вдвічі чисельності Верховного суду – а це орган, який ставить крапку у всіх справах, в тому числі про топ-корупцію. Суддів залишиться лише 100 з 200. Там громадськість говорила про те, що в суді є мінімум 44 людини негідні носити мантію.



Генеральний прокурор Руслан Рябошапка

Але ж в законопроєкті ніхто не гарантує, що звільнять саме їх. Детальніше правила пропише вже згадана мною Вища Рада правосуддя. Не зрозуміло лише до чи після того, як її саму хоч трішечки приведуть до тями. Тож це очищення може стати приводом залишити в Верховному суді лише лояльних до "Слуги народу" людей.

За цей законопроєкт не голосував ніхто крім "Слуги народу" і позафракційних. Деякі фракції, бо мали ці питання, деякі, бо як вогню бояться, а раптом щось вийде. А невеликі сподівання на це є. Якщо поглянути, хто з "Слуги народу" не голосував.

Знову та ж сама група депутатів, яка провалювала один з законопроєктів президента, і досі відтягує голосування за поновлення незаконного збагачення. Так звана група Коломойського знову з нами: Бужанський, Верещук, Дубінський, Куницький, Фріс.

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Тож чекаємо реалізації початку реалізації законопроєкту. Бо перші результати будуть вже за кілька місяців. Наприклад, коли міжнародні партнери делегують своїх представників до України, етична комісія має за місяць почистити ряди Ради правосуддя.