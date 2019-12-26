Сугубо идеологический ход, – Криклий о поезде в оккупированный Крым

Россия хочет еще больше усилить влияние на жителей оккупированного украинского Крыма. Незаконное железнодорожное сообщение между Россией и аннексироованным полуостровом – очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права.

Украина осуждает и будет бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал на своей фейсбук-странице.

Реакция: Евросоюз осудил запуск поездов в оккупированный Крым

"43 часа в пути и очередной шаг России для тотального влияния на людей в аннексированном Крыму, такой поезд-сугубо идеологический ход", – написал он.

Криклий отметил, что "важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории".

Мы не можем допустить изоляции украинцев на временно оккупированных территориях, поэтому построили за пару месяцев КПВВ "Чонгар" и "Каланчак,

– добавил министр.

Оккупанты открыли железнодорожное сообщение с Крымом: основное

В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю в оккупированный Крым приехал Путин.

Во время официальной церемонии открытия" он проехался в поезде по Крымскому мосту. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга до Севастополя 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.

В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А Визит в оккупированный Крым Путина – грубое нарушение и попрание международного права.

Что известно о Крымском мосте?

Это незаконная постройка между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.



Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается

одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.