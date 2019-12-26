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      Суто ідеологічний хід, – Криклій про потяг до окупованого Криму

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      Криклій прокоментував запуск залізничного сполучення з окупованим Кримом / Фейсбук-сторінка Владислава Криклія

      Росія хоче ще більше посилити вплив на жителів окупованого українського Криму. Незаконне залізничне сполучення між Росією та анексованим півостровом - чергове порушення територіальної цілісності і суверенітету України та норм міжнародного права.

      Україна засуджує та буде боротись на міжнародній арені проти чергових інфраструктурних атак агресора. Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Реакція: Євросоюз засудив запуск потягів до окупованого Криму

      "43 години в дорозі і черговий крок Росії для тотального впливу на людей в анексованому Криму, такий поїзд – суто ідеологічний хід", – написав він.

      Криклій наголосив, що "важливо боротись за кожного українця, який мешкає на анексованій території".

      Ми не можемо допустити ізоляції українців на тимчасово окупованих територіях, тому збудували за пару місяців КПВВ "Чонгар" і "Каланчак",
      – додав міністр. 

      Окупанти відкрили залізничне сполучення із Кримом: основне

      • У Росії оголосили, що нарешті завершили будівництво Кримського мосту – зокрема, міст готовий до запуску по ньому залізничного транспорту. З цієї нагоди в окупований Крим приїхав Путін.
      • Під час "офіційної церемонії відкриття" він проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Санкт-Петербурга до Севастополя 23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.
      • У представництві Володимира Зеленського заявили, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А Візит в окупований Крим Путіна – грубе порушення і нехтування міжнародного права.

      Що відомо про Кримський міст?Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

      Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.
      Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Транспорт Анексія Криму Новини Криму Владислав Криклій
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