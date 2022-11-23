Осадки временно возьмут паузу: прогноз погоды на 23 ноября

Погода в Украине в среду, 23 ноября, будет сухой, но пасмурной. В большинстве областей Украины дождя не ожидают.

Теплее всего, как ни странно, будет на Востоке и Севере нашей страны.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в среду почти по всей территории Украины будет сухо. Кратковременные осадки возможны только:

ночью на Востоке,

днем в Черновицкой области.

Температура воздуха будет колебаться около нуля. Во многих регионах возможен гололед из-за того, что ночи будут морозными, а дни – с плюсовой температурой. Средняя температура будет составлять:

в восточных областях +3...+8 градусов,

на Юге +7...+12 градусов.

В Киеве 23 ноября будет преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут 0 градусов, а ночью – -1...-4 градуса.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В большинстве областей на Западе Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем ожидается мелкий снег, который вечером перейдет в дождь со снегом. Столбики термометров опустятся до -5 градусов ночью, а вот днем будет 0...+1 градус. На Востоке будет немного теплее – +3…+5 градусов днем. Небо тоже почти все время будет облачным, днем возможно небольшое прояснение.

На Севере облака будут хоронить небо все время, но осадков не будет. Температура будет держаться на уровне 0 градусов. Несмотря на ясную ночь в большинстве областей Юга утро будет пасмурным. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

Ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо будет облачным. Утро и день пройдут без осадков -2...0 градусов.

Погода в городах Украины 23 ноября

Ужгород – -3...+1

Львов – -4...+1

Ивано-Франковск – -5...+1

Тернополь – -4...+1

Черновцы – -4...+1

Хмельницкий – -4...+1

Луцк – -4...0

Ровно – -5...-1

Житомир – -5...-1

Винница – -5...+1

Одесса – 0...+6

Николаев – 0...+6

Херсон – 0...+6

Симферополь – +1…+11

Кропивницкий – -4…+1

Черкассы – -4…+1

Чернигов – -4…0

Сумы – -3...0

Полтава – -3...+1

Днепр – -3...+1

Запорожье – 0…+6

Донецк – 0…+5

Луганск – +1...+5

Харьков – +0...+5

Киев – -4…0



Прогноз погоды на 23 ноября / Фото Укргидрометцентра