Остаемся на месте, – Сухомлин опроверг слухи об эвакуации Житомирского горсовета

Из-за слухов об эвакуации Житомирского горсовета, которые активно распространяются в рамках общины, городской голова города Сергей Сухомлин вышел в прямой эфир. Во время 4-минутного включения он пояснил, что появившееся накануне предупреждение о выезде касалось американцев.

В то же время, по его словам, Житомирский городской совет остается на месте и не планирует передислоцироваться. А вчерашние призывы посольства США были вызваны атакой на Винницу.

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Сухомлин заверил горожан, что Житомирский горсовет остается на месте

По словам городского головы, люди начали обсуждать эвакуацию из Житомира городской администрации. Он напомнил, что вчера действительно поступали сообщения от посольства США с рекомендациями покинуть Украину. Впрочем, это касалось граждан Америки и было обусловлено вчерашней трагедией в Виннице.

В то же время администрация Житомира остается на месте.

Никуда Житомирский городской совет не денется – даже не рассчитывайте на это те, кто этого хочет,

– подчеркнул Сухомлин.

Он рассказал, что с первых дней полномасштабного вторжения городской совет активно работает по развитию города, где остаются их семьи и дети.

Сергей Сухомлин обратился к жителям Житомира: смотрите видео

Мэр также рассказал о встрече с представителями Красного Креста и поблагодарил их за помощь в строительстве коттеджного городка для переселенцев и потерявших жилье житомирян. Также он рассказал, что вскоре в городе начнется восстановление лицея №25.

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Одна из ракет, по которым российские войска ударили по Виннице, сначала летела на Житомир. русские войска часто используют такую тактику, чтоб дезориентировать наши силы противовоздушной обороны.