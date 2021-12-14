"Сухопутные руки": как морских пехотинцев учат выполнять самые сложные боевые задачи

Морские пехотинцы – специально обученные подразделения для сложных воздушно-морских десантных операций. Основная их задача – захватить морское побережье противника и охранять собственное.

Украина – морская держава и имеет протяженную береговую линию по Черному и Азовскому морям, поэтому для защиты нашего побережья необходимы специально обученные подразделения, которые могут действовать как на суше, так и на море. Неофициально их называют "сухопутными руками" Военно-морских Сил.

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Захват Крыма

На момент вторжения российской армии в Крым в 2014 году в Вооруженных силах Украины существовало всего 2 батальона морских пехотинцев общей численностью около 650 человек, и дислоцировались они исключительно на полуострове. Базу морских пехотинцев в Феодосии россияне захватили одной из последних.

Они хорошо понимали, что у нас не было оружия, это как будто "показуха" какая-то была. В конце концов меня сбили с ног, надели наручники, а потом скакали по мне, когда уже лежал. Ударили автоматом – шрам остался, поломали ребра,

– рассказал командир 36 бригады морской пехоты Владимир Баранюк.

По его словам, противодействовать тогда не было смысла. В отличие от врага у морских пехотинцев даже не было оружия.

Скелет морской пехоты Украины

Как известно, после захвата Крыма россиянами большая часть украинских военных на полуострове перешла на сторону России. Только треть морских пехотинцев вышла на материковую Украину.



Только треть морских пехотинцев перешла на материковую Украину / Скриншот из программы "Школа войны"

Как рассказал командующий Морской пехоты Украины Юрий Содоль, большинство личного состава, который вышел на материковую часть Украины, – именно морские пехотинцы. Они оставили в Крыму, все, что имели, и взяли только свои семьи и минимум вещей, не предав присягу.

На материковой части перед ними была задача в кратчайшие сроки восстановить морскую пехоту. Тем небольшим количеством – более 300 человек. Именно они стали скелетом будущей Морской пехоты Украины,

– добавил Содоль.

Школа морского пехотинца

Новым местом дислокации морпехов стал Николаев. Вскоре сформировали ротно-тактическую группу, которую отправили в АТО под Мариуполь, где пехотинцы принимали участие в обороне города. За время войны они освободили многие населенные пункты, выполняли сложные задания по всей линии фронта.

Сейчас, чтобы попасть в элитное подразделение морской пехоты, каждый военнослужащий должен пройти обучение в Школе морского пехотинца на базе 198 учебного Центра в Николаеве. Программа подготовки – одна из самых жестких в ВСУ. Чтобы понять, кто на что способен – военных проверяют на пределе их возможностей.



Начальная подготовка пехотинцев длится 13 недель / Скриншот из программы "Школа войны"

Начальная или базовая подготовка длится 13 недель. Новобранцы отправляются в учебный центр Военно-морских сил, где проходят курс молодого бойца. Здесь они изучают:

личное оружие;

средства связи;

историю и обычаи морской пехоты;

юридические вопросы военной службы.

Не все морпехи будут служить в пехоте

Не все морпехи после базового курса будут служить в пехоте. Некоторые из них будут налаживать связь, ремонтировать технику, развозить продовольствие, а кто-то, в конце концов, получит право служить морпехом или даже попадет в разведывательные подразделения.



Не все морпехи после базового курса будут служить в пехоте / Скриншот из программы "Школа войны"

Однако будут и те кто, к примеру, станут поварами. Впрочем на базовом этапе все равны, и каждый мечтает попасть именно в пехоту, а самое главное – получить право называться "морским пехотинцем".

Этапы обучения

Если гражданские решили связать свою судьбу с армией, то приходят в территориальный Центр комплектования. Их там отбирают по здоровью, психологическим тестам. Затем, если желают стать пехотинцами, попадают в Школу морского пехотинца,

– рассказал командующий морской пехоты ВМС Украины Юрий Содоль.

Он добавил, что там они сначала проходят курс общей военной подготовки, а потом, как все, принимают присягу. После этого им проводят углубленный курс.

90 дней интенсивного обучения

Большинство занятий по базовому курсу проводят в полевых условиях. Там курсантам объясняют:

основы наступательных тактик;

методы ведения огня при передвижении;

ориентирование на местности;

основы тактической медицины;

другое, что понадобится в дальнейшей службе в морской пехоте.

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Однако до этого им следует выдержать 90 дней интенсивных и напряженных учений. Во время них главная цель – максимально хорошо зарекомендовать себя в глазах инструкторов. В основном именно от их отзывов будет зависеть дальнейшее распределение в части морской пехоты.



Во время обучения главное зарекомендовать себя / Скриншот из программы "Школа войны"

Универсальный солдат

По словам командующего морской пехоты ВМС Украины Юрия Содоля, при подготовке морских пехотинцев из них пытаются сделать универсального военнослужащего. Он должен уметь управлять всем, что есть на вооружении морской пехоты, и совершать выстрелы.

Каждый морской пехотинец – это стрелок. Потом уже боевой медик, командир взвода, командующий и так далее,

– подчеркнул Содоль.

Нет "небоевых" специальностей

После завершения базового курса большинство курсантов все же попадают в подразделения морской пехоты. Значительная часть выполняет реальную боевую работу на передовой.

Остальные военные, которых отобрали в морскую пехоту, но на условно "небоевые" специальности, обеспечивают передовую связью, продовольствием, техникой, информацией, работают с документами. В общем делают то, без чего не способна воевать ни одна армия мира.

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Хотя вероятность встречи с противником у последних меньше – все же война показала, что "небоевых" специальностей не существует. Вспомнить хотя бы май 2019 года, когда россияне обстреляли санитарный автомобиль, из-за чего погибли военный медик, сержант Ирина Шевченко и старший матрос Сергей Майборода из 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

71 морской пехотинец погиб во время войны с Россией. Замечу, что смерть наших собратьев не осталась без ответа – врагу мы нанесли значительно большие потери. Однако каждый морской пехотинец – это личность, цвет нашей нации,

– поделился командующий морской пехоты ВМС Украины Юрий Содоль.

Углубленный боевой курс

Реалии войны с Россией определяют и методы подготовки к ней. Именно поэтому в 2020 году в школе создали специализированный курс, где морские пехотинцы всех специальностей проходят углубленную боевую подготовку. Поскольку в морской пехоте каждый должен знать:

как пользоваться гранатами и пулеметами;

как эффективно разворачиваться в боевые порядки;

как правильно занимать оборону;

каковы принципы маскировки;

как организовывать и вести патрули.

Военных, которые прошли базовую и профессиональную подготовку, назначают на должности в части морской пехоты. В составе подразделений, отделений, взводов, они должны прибывать на углубленную подготовку по специализированному курсу,

– объяснил командир 198 учебного Центра ВМС Шаген Шайволодян.

Не только для боевых пехотинцев

Специализированный курс морского пехотинца задумывался, как углубленный курс, предназначенный только для боевых пехотинцев. Однако командиры частей морской пехоты по многим причинам вынуждены отправлять на спецкурс и других специалистов.

По словам командира 198 учебного Центра ВМС Шагена Шайволодяна, все зависит от выполнения задач привлеченных частей морской пехоты. Например, сейчас один из батальонов морской пехоты заходит в зону проведения Операции Объединенных Сил, соответственно – это отрыв личного состава.



В ВМС по многим причинам вынуждены отправлять на спецкурс различных специалистов / Скриншот из программы "Школа войны"

Еще есть участие в многонациональных учениях, парадах. Все зависит от задач, которые возложили на части морской пехоты. Командование, управление персоналом или управление боевой подготовки определяет, из какой части сколько человек должно прибыть.

Физическая подготовка морпехов

Для того, чтобы попасть на специализированный курс Школы морского пехотинца, новоприбывшим необходимо пройти отбор – сдать экзамены по физической подготовке: бег на скорость – 100 метров, на выносливость – 3 километра и подтягивание на перекладине. По этим упражнениям им необходимо набрать минимум 75 баллов из 100.



Морские пехотинцы должны набрать по физподготовке минимум 75 баллов из 100 / Скриншот из программы "Школа войны"

По результатам инструкторы оценивают уровень подготовки пехотинцев и отсеивают слабых. В школе ожидают лучших результатов, чем пороговый уровень, так как программа спецкурса требует значительно более высоких показателей.

Теоретические знания

После этого потенциальные курсанты должны сдать тесты по теоретическим знаниям общевойсковой подготовки:

тактико-технические характеристики оружия;

способы установки мин;

виды инженерных заграждений;

другие азы, которые должны знать военнослужащие.

Уже на следующий день морпехи узнают, кто прошел отбор и остался на спецкурсе, а кто поедет обратно в свое подразделение. В этот же день в школе начинается полноценное обучение.