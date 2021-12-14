Україна – морська держава і має протяжну берегову лінію по Чорному та Азовському морях, тому для захисту нашого узбережжя необхідні спеціально навчені підрозділи, які можуть діяти як на суші, так і на морі. Неофіційно їх називають "сухопутними руками" Військово-морських Сил.

До теми Військово-морський флот України оновлюється

Захоплення Криму

На момент вторгнення російської армії в Крим у 2014 році в Збройних силах України існувало лише 2 батальйони морських піхотинців загальною чисельністю близько 650 людей і дислокувалися вони винятково на півострові. Базу морських піхотинців у Феодосії росіяни захопили однією з останніх.

Вони добре розуміли, що в нас не було зброї, це наче "показуха" якась була. Кінець кінцем мене збили з ніг, одягли наручники, а потім скакали по мені, коли вже лежав. Вдарили автоматом – шрам залишився, поламали ребра,

– розповів командир 36 бригади морської піхоти Володимир Баранюк.

За його словами, протидіяти тоді не було сенсу. На відміну від ворога у морських піхотинців навіть не було зброї.

Скелет Морської піхоти України

Як відомо, після захоплення Криму росіянами більша частина українських військових на півострові перейшла на бік Росії. Лише третина морських піхотинців вийшла на материкову Україну.



Лише третина морських піхотинців перейшла на материкову Україну / Скриншот з програми "Школа війни"

Як розповів командувач Морської піхоти України Юрій Содоль, більшість особового складу, який вийшов на материкову частину України – були саме морські піхотинці. Вони залишили в Криму, все, що мали, й взяли лише свої родини та мінімум речей, не зрадивши присягу.

На материковій частині перед ними було завдання в найкоротші терміни відновити морську піхоту. Тією невеличкою кількістю – понад 300 осіб. Саме вони стали скелетом майбутньої Морської піхоти України,

– додав Содоль.

Школа морського піхотинця

Новим місцем дислокації морпіхів став Миколаїв. Невдовзі сформували ротно-тактичну групу, яку відправили в АТО під Маріуполь, де піхотинці брали участь в обороні міста. За час війни вони звільнили багато населених пунктів, виконували складні завдання по всій лінії фронту.

Зараз аби потрапити в елітний підрозділ морської піхоти, кожен військовослужбовець має пройти навчання у Школі морського піхотинця на базі 198 навчального Центру у Миколаєві. Програма підготовки – одна з найжорсткіших в ЗСУ. Аби зрозуміти, хто на що здатен – військових перевіряють на межі їхніх можливостей.



Початкова підготовка піхотинців триває 13 тижнів / Скриншот з програми "Школа війни"

Початкова або базова підготовка триває 13 тижнів. Новобранці відправляються до навчального центру Військово-морських сил, де проходять курс молодого бійця. Тут вони вивчають:

особисту зброю;

засоби зв'язку;

історію та звичаї морської піхоти;

юридичні питання військової служби.

Не всі морпіхи служитимуть у піхоті

Не всі морпіхи після базового курсу служитимуть у піхоті. Дехто з них налагоджуватиме зв'язок, ремонтуватиме техніку, розвозитиме продовольство, а хтось, зрештою, виборе право служити морпіхом чи навіть потрапить у розвідувальні підрозділи.



Не всі морпіхи після базового курсу служитимуть у піхоті / Скриншот з програми "Школа війни"

Однак будуть і ті хто, до прикладу, стануть кухарями. Втім на базовому етапі всі рівні, і кожен мріє потрапити саме в піхоту, а найголовніше – здобути право називатися "морським піхотинцем".

Етапи навчання

Якщо цивільні вирішили зв'язати свою долю з армією, то приходять в територіальний Центр комплектування. Їх там відбирають за здоров'ям, психологічними тестами. Потім, якщо бажають стати піхотинцями, потрапляють в Школу морського піхотинця,

– розповів командувач морської піхоти ВМС України Юрій Содоль.

Він додав, що там вони спочатку проходять курс загального військового вишколу, а потім, як усі, приймають присягу. Після цього їм проводять поглиблений курс.

90 днів інтенсивного навчання

Більшість занять за базовим курсом проводять в польових умовах. Там курсантам пояснюють:

основи наступальних тактик;

методи ведення вогню при пересуванні;

орієнтування на місцевості;

основи тактичної медицини;

інше, що знадобиться у подальшій службі в морській піхоті.

Актуально Нові українські "айленди" "Фастів" і "Суми" вперше вийшли в море – вражаюче відео з місця

Однак до цього їм слід витримати 90 днів інтенсивного та напруженого навчання. Під час них головна мета – максимально добре зарекомендувати себе в очах інструкторів. Здебільшого саме від їхніх відгуків залежатиме подальший розподіл у частини морської піхоти.



Під час навчання головне зарекомендувати себе / Скриншот з програми "Школа війни"

Універсальний солдат

За словами командувач морської піхоти ВМС України Юрія Содоля, при підготовці морських піхотинців з них намагаються зробити універсального військовослужбовця. Він має вміти кермувати всім, що є на озброєнні морської піхоти, та здійснювати постріли.

Кожен морський піхотинець – це стрілець. Потім вже бойовий медик, командир зводу, командувач і так далі,

– підкреслив Содоль.

Немає "не бойових" спеціальностей

Після завершення базового курсу більшість курсантів все ж таки потрапляє до підрозділів морської піхоти. Значна частина виконує реальну бойову роботу на передовій.

Решта військових, яких відібрали у морську піхоту, але на умовно "не бойові" спеціальності, забезпечують передову зв'язком, продовольством, технікою, інформацією, працюють з документами. Загалом роблять те, без чого не здатна воювати жодна армія світу.

Читайте також Україна починає фактичне будівництво 2 військово-морських баз, – Резніков

Хоча ймовірність зустрічі з противником в останніх менша – все ж війна показала, що "не бойових" спеціальностей не існує. Згадати хоча б травень 2019 року, коли росіяни обстріляли санітарний автомобіль, через що загинули військовий медик, сержантка Ірина Шевченко та старший матрос Сергій Майборода із 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Наразі 71 морський піхотинець загинув під час війни з Росією. Зауважу, що смерть наших побратимів не залишилась без відповіді – ворогу ми завдали значно більших втрат. Однак кожен морський піхотинець – це особистість, цвіт нашої нації,

– поділився командувач морської піхоти ВМС України Юрій Содоль.

Поглиблений бойовий курс

Реалії війни з Росією визначають і методи підготовки до неї. Саме тому у 2020 році у школі створили спеціалізований курс, де морські піхотинці усіх спеціальностей проходять поглиблену бойову підготовку. Оскільки у морській піхоті кожен повинен знати:

як користуватися гранатами й кулеметами;

як ефективно розгортатися в бойові порядки;

як правильно займати оборону;

які принципи маскування;

як організовувати й вести патрулі.

Військових, які пройшли базову та фахову підготовку, призначають на посади у частини морської піхоти. У складі підрозділів, відділень, взводів, вони мають прибувати на поглиблену підготовку за спеціалізованим курсом,

– пояснив командир 198 навчального Центру ВМС Шаген Шайволодян.

Не тільки для бойових піхотинців

Спеціалізований курс морського піхотинця задумувався, як поглиблений курс призначений тільки для бойових піхотинців. Однак командири частин морської піхоти з багатьох причин змушені відправляти на спецкурс й інших спеціалістів.

За словами командира 198 навчального Центру ВМС Шагена Шайволодяна, усе залежить від виконання завдань залучених частин морської піхоти. Наприклад, зараз один із батальйонів морської піхоти заходить в зону проведення Операції Об'єднаних Сил, відповідно – це відрив особового складу.



У ВМС з багатьох причин змушені відправляти на спецкурс різних спеціалістів / Скриншот з програми "Школа війни"

Ще є участь в багатонаціональних навчаннях, парадах. Усе залежить від завдань, які поклали на частини морської піхоти. Командування, управління персоналом або управління бойової підготовки визначає, з якої частини скільки осіб має прибути.

Фізична підготовка морпіхів

Для того, аби потрапити на спеціалізований курс Школи морського піхотинця, новоприбулим необхідно пройти відбір – скласти іспити з фізичної підготовки: біг на швидкість – 100 метрів, на витривалість – 3 кілометри та підтягування на перекладині. З цих вправ їм необхідно набрати мінімум 75 балів зі 100.



Морські піхотинці мають набрати з фізпідготовки мінімум 75 балів зі 100 / Скриншот з програми "Школа війни"

За результатами інструктори оцінюють рівень підготовки піхотинців та відсіюють найслабших. У Школі очікують кращі результати, аніж пороговий рівень, адже програма спецкурсу вимагає значно вищих показників.

Теоретичні знання

Після цього потенційні курсанти мають скласти тести з теоретичних знань загальновійськової підготовки:

тактико-технічні характеристики зброї;

способи встановлення мін;

види інженерних загороджень;

інші ази, які мають знати військовослужбовці.

Вже наступного дня морпіхи дізнаються, хто пройшов відбір та залишився на спецкурсі, а хто поїде назад до свого підрозділу. Цього ж дня у Школі розпочинається повноцінне навчання.