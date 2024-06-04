Россия потеряла сухопутные войска Кольского полуострова на войне против Украины
Источник:Bloomberg
Россия понесла в полномасштабной войне против Украины колоссальные потери. В частности, главнокомандующий армии Норвегии считает, что также были уничтожены сухопутные войска Кольского полуострова.
Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что сухопутные войска России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в войне против Украины. Изменений позиций России на границе нет.
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Нужно поддерживать Украину
Норвегия, которая является членом НАТО с 1949 года, за последний год не наблюдала существенных изменений в "позиции" России на своей границе. В частности, никаких изменений не было в ядерных силах страны-агрессора и ее Северном флоте. В то же время сухопутные силы России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в Украине.
По его словам, главной задачей норвежских сил обороны в этом году является поддержка Украины.
Генерал сказал, что это "большая операция", к которой привлекли "по меньшей мере" 10% логистического персонала норвежских военных, а также инструкторов.
Что это за полуостровКольский полуостров – полуостров в России, расположен между Баренцевым (на севере) и Белым (на юге) морями. Западная граница Кольского полуострова тянется от Кольского залива по долине реки Кола, озером Имандры, долиной реки Нива до Кандалакского залива. Площадь - около 100 тысяч квадратных километров.
НАТО должно готовиться к войне с Россией
- Разговоры о войне между НАТО и Россией не утихают с начала полномасштабного вторжения. Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО есть 2 – 3 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.
- Ранее в Альянсе считали, что России понадобится до десяти лет для восстановления военного потенциала после изнурительного вторжения в Украину. Однако, по словам Кристофферсена, благодаря действующей промышленной базе, этот период значительно сократился.
- Кристофферсен также подчеркнул, что за последний год позиции России у границ Норвегии значительно не изменились. Это дает Осло возможность выполнить требования по усилению обороноспособности, которые были согласованы в рамках НАТО.