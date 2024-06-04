Россия потеряла сухопутные войска Кольского полуострова на войне против Украины

Россия понесла в полномасштабной войне против Украины колоссальные потери. В частности, главнокомандующий армии Норвегии считает, что также были уничтожены сухопутные войска Кольского полуострова.

Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что сухопутные войска России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в войне против Украины. Изменений позиций России на границе нет.

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Нужно поддерживать Украину

Норвегия, которая является членом НАТО с 1949 года, за последний год не наблюдала существенных изменений в "позиции" России на своей границе. В частности, никаких изменений не было в ядерных силах страны-агрессора и ее Северном флоте. В то же время сухопутные силы России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в Украине.

По его словам, главной задачей норвежских сил обороны в этом году является поддержка Украины.

Генерал сказал, что это "большая операция", к которой привлекли "по меньшей мере" 10% логистического персонала норвежских военных, а также инструкторов.

Что это за полуостров Кольский полуостров – полуостров в России, расположен между Баренцевым (на севере) и Белым (на юге) морями. Западная граница Кольского полуострова тянется от Кольского залива по долине реки Кола, озером Имандры, долиной реки Нива до Кандалакского залива. Площадь - около 100 тысяч квадратных километров.

НАТО должно готовиться к войне с Россией