Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що сухопутні війська Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат у війні проти України. Змін позицій Росії на кордоні немає.

Дивіться також Кремль погрожує "фатальними наслідками": що для України означає дозвіл на удари по Росії

Потрібно підтримувати Україну

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не спостерігала істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні. Зокрема, жодних змін не було у ядерних силах країни-агресорки та її Північному флоті. Водночас сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.

За його словами, головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.

Генерал сказав, що це "велика операція", до якої залучили "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструкторів.

Що це за півострів Кольський півострів – півострів в Росії, розташований між Баренцовим (на півночі) та Білим (на півдні) морями. Західна межа Кольського півострова тягнеться від Кольської затоки долиною річки Кола, озером Імандри, долиною річки Ніва до Кандалакської затоки. Площа — близько 100 тисяч квадратних кілометрів.

НАТО має готуватись до війни з Росією