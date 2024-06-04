Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що сухопутні війська Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат у війні проти України. Змін позицій Росії на кордоні немає.
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Потрібно підтримувати Україну
Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не спостерігала істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні. Зокрема, жодних змін не було у ядерних силах країни-агресорки та її Північному флоті. Водночас сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.
За його словами, головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.
Генерал сказав, що це "велика операція", до якої залучили "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструкторів.
Що це за півострівКольський півострів – півострів в Росії, розташований між Баренцовим (на півночі) та Білим (на півдні) морями. Західна межа Кольського півострова тягнеться від Кольської затоки долиною річки Кола, озером Імандри, долиною річки Ніва до Кандалакської затоки. Площа — близько 100 тисяч квадратних кілометрів.
НАТО має готуватись до війни з Росією
- Розмови про війну між НАТО та Росією не вщухають від початку повномасштабного вторгнення. Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.
- Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився.
- Крістофферсен також підкреслив, що за останній рік позиції Росії біля кордонів Норвегії значно не змінилися. Це дає Осло можливість виконати вимоги щодо посилення обороноздатності, які були узгоджені в межах НАТО.