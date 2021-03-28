В Суэцкий канал к Ever Given направили дополнительные буксиры
К месту аварии контейнеровоза Ever Given, севшего на мель, направили 2 дополнительных буксира. Их должны были приобщить к операции по разблокированию движения по Суэцкому каналу.
Источник:Evening Standard
Соответствующую информацию подтвердили представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая руководит Ever Given. В то же время они сообщили о неудачных попытках переправки судна ранее.
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Сейчас основное внимание уделяют дноуглубительным работам для удаления песка вокруг левого борта судна, сообщили в BSM.
Также проводят мероприятия по насосам большой мощности для уменьшения уровня воды в пустом пространстве судна.
По информации издания, для поддержки текущих дноуглубительных работ на место, еще 25 марта, прибыл специализированный всасывающий землеснаряд, который может переносить 2 тысячи кубометров материала в час.
Что известно об аварии в Суэцком канале
- 24 марта 2021 года грузовое судно Ever Given село на мель в Суэцком канале. С курса 400-метровый контейнеровоз, по информации СМИ, снес порыв ветра.
- Ever Given заблокировал движение в канале, через который проходит один из самых загруженных морских торговых путей в мире.
- Как результат – в Суэцком канале образовалась пробка из судов, прохода ожидало более 300 судов. Им согласились оказывать всю необходимую логистическую поддержку.
- Для мировой торговли простой значительного количества кораблей означает задержку товаров на сумму, которая достигает 400 миллионов долларов за час.
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