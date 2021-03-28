К месту аварии контейнеровоза Ever Given, севшего на мель, направили 2 дополнительных буксира. Их должны были приобщить к операции по разблокированию движения по Суэцкому каналу.

Соответствующую информацию подтвердили представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая руководит Ever Given. В то же время они сообщили о неудачных попытках переправки судна ранее.

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Сейчас основное внимание уделяют дноуглубительным работам для удаления песка вокруг левого борта судна, сообщили в BSM.

Также проводят мероприятия по насосам большой мощности для уменьшения уровня воды в пустом пространстве судна.

По информации издания, для поддержки текущих дноуглубительных работ на место, еще 25 марта, прибыл специализированный всасывающий землеснаряд, который может переносить 2 тысячи кубометров материала в час.

Справка. Ever Green направлялся из Китая в Роттердам, во время аварии экипаж контейнеровоза не пострадал.

Что известно об аварии в Суэцком канале