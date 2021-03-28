До місця аварії контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину, направили 2 додаткові буксири. Їх мали долучити до операції щодо розблокування руху Суецьким каналом.

Відповідну інформацію підтвердили представники компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка керує Ever Given. Водночас вони повідомили про невдалі спроби переправлення судна раніше.

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Наразі основну увагу приділяють днопоглиблювальним роботам для видалення піску навколо лівого борту судна, повідомили в BSM.

Також проводять заходи щодо насосів великої потужності для зменшення рівня води в порожньому просторі судна.

За інформацією видання, для підтримки поточних днопоглиблювальних робіт на місце ще 25 березня прибув спеціалізований всмоктувальний земснаряд, який може переносити 2 тисячі кубометрів матеріалу щогодини.

Довідка. Ever Green прямував з Китаю в Роттердам, під час аварії екіпаж контейнеровоза не постраждав.

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