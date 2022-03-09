В Сумах образовались огромные очереди к "зеленым коридорам"

В Генштабе ВСУ заявили, что российская армия готовит наступление на Сумы. Поэтому из северо-восточного города Украины происходит эвакуация мирных людей.

Людей эвакуируют из Сум

Днем из Сум выехали 25 автобусов, в которых эвакуировались около тысячи человек. Еще около 20 тысяч человек покидают город на собственных машинах.

Узнайте больше Россияне продолжают подготовку наступления на Сумы

В среду, 9 марта, в Сумах образовались большие очереди к так называемым "зеленым коридорам". Люди хотят эвакуироваться из города, чтобы не попасть под обстрел оккупанта.

Враг цинично обстреливал гражданских в Харькове, Чернигове, Мариуполе и других городах. Поэтому от кровавой армии Путина можно ожидать чего угодно.

Смотрите видео очередей на "зеленый коридор" в Сумах

Кстати – Трагическая ночь, – мэр Сум рассказал о последствиях циничного обстрела оккупантами: смотрите видео