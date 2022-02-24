Сумасшедших надо изолировать, – президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

Милош Земан заявил, что Россия совершила преступление, развязав полномасштабную войну против Украины. Он призвал отключить агрессора от системы SWIFT.

Президент Чехии отметил, что против Москвы немедленно необходимо ввести жесткие санкции.

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Россия совершила преступление против человечности. Раньше говорил, что российские не безумны, чтобы ворваться в Украину, теперь вижу, что ошибался. Сумасшедших нужно изолировать. Россию ждет изоляция и одиночество,

– сказал Земан.

Он добавил, что новые ограничения должны отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также исключить страну-агрессора из международных платежей.

Следует отметить, что действующий президент Чехии ранее активно озвучивал пророссийскую позицию и поддерживал Путина. Однако даже он смог прислушаться к здравому смыслу, когда Кремль прибег к полномасштабному наступлению против Украины.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и облагают Россию санкциями.