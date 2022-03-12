Сумасшедший старичок угрожает миру, – российский правозащитник о вероятной ликвидации Путина

Владимир Путин развязал полномасштабную войну с Украиной 24 февраля и угрожает всему миру ядерным оружием. Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что в определенных кругах уже обсуждают ликвидацию президента России.

Такое мнение Фейгин высказал в эфире 24 канала. Он назвал санкции Запада лишь "фоном".

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"Сумасшедший 70-летний старичок угрожает всему миру, в том числе и самому российскому народу, ведь в ответ полетят сотни ракет. От России ничего не останется", – пояснил Фейгин.

Если он такой сумасшедший, что в его окружении нет умных людей, которые могут ему объяснить, что так делать нельзя – надо сделать так, чтобы он больше не был при власти,

– отметил правозащитник.

Фейгин: можно оставить его в бункере

Правозащитник уверен, что подключены все силы, чтобы оттянуть Путина от ядерной кнопки. Это главная задача – чтобы его приказы о запуске ядерных ракет никто не выполнял. Все остальное – второстепенное.

Фейгин также подчеркнул, что зона доступа к Путину неизвестна никому. Однако задача не в том, чтобы подойти к Путину.

Можно оставить его в том бункере. Главное – перерезать ниточку управления между Путиным и ядерной кнопкой. Сделать это можно разными способами,

– сказал Фейгин.

Он считает, что у Запада есть все ресурсы, чтобы это сделать.

Фейгин о вероятной ликвидации Путина: смотрите видео