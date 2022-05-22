Сумчане разбирают руины автовокзала в Тростянце: в ГСЧС показали трогательное видео

Неравнодушные сумчане вместе с волонтерами добровольческого батальона приехали в Тростянец, чтобы помочь спасателям разобрать руины автовокзала и справиться с последствиями оккупации города россиянами.

Сумчане приезжают в Тростянец разбирать руины

Среди них – мужчины и женщины всех возрастов, статуса и профессии. Однако есть то, что их объединяет – стремление к победе и восстановлению мирной, свободной и процветающей Украины. Именно поэтому в выходной день они не остались отдыхать дома, а приехали в Тростянец, чтобы город как можно скорее вернулся к нормальной жизни.

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Некоторые из них приезжают сюда далеко не в первый раз. Все вместе они разбирают завалы и развалины, расчищают территорию, вывозят мусор, убирают и готовят плацдарм для нового.

Немного разбирали металлолом, потом подчищали этот оставшийся мусор, лопатой бросал-копал,

– рассказал о своем "фронте" работ один из добровольцев.

Хотя этот труд тяжел, и требует значительных физических усилий, волонтеры и добровольцы выполняют свои задачи с улыбкой и блеском в глазах. На вопрос, мотивирующий их добровольно приезжать на разбор завалов, отвечают победа.

"Это борьба за свободу. Сумщина победит, и мы уверенными шагами идем к победе", – поделилась волонтер.

О возможности и необходимости помощи волонтеры и добровольцы в основном узнают в сети, в частности в телеграмм-канале "Добробата".

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В соцсетях ГСЧС опубликовали видеоотчет по разбору руин Тростянецкого автовокзала. Его просмотр одновременно умиляет, заставляет чувствовать гордость и в который раз дарит уверенность – Украина и украинцы точно победят, других вариантов у нас просто нет.

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