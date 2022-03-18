На сумму более 200 миллионов евро: Нидерланды заморозили российские активы

Правительство Нидерландов приняло решение заморозить российские активы. Их сумма составит более 200 миллионов евро.

Впрочем, это не конечная цифра, ведь власти пообещали, что она будет расти. Об этом сообщил президент центрального банка Нидерландов DNB Клаас Кнот.

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Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро

Отмечается, что сумма значительно превышает 6 миллионов евро замороженных активов, о которых сообщила парламенту в начале этой недели министр финансов Сигрид Кааг. Дело в том, что банки еще не передали правительству все детали относительно замороженных активов, поэтому разница в суммах такая большая.

Я считаю, что эта цифра будет расти и дальше,

– заявил Кнот.

По словам главы центробанка, большинство российских связей в Нидерландах осуществляется через трастовый офис. Активы не расположены в Нидерландах, поэтому мало что можно заморозить.

Кроме того, Кабмин страны объявил о чрезвычайном законе, который может запретить голландским трастовым офисам предоставлять услуги российским клиентам. А доверительные офисы уже принимают меры для разрыва связей с Россией, учитывая санкции ЕС против страны из-за ее вторжения в Украину.

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