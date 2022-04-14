Сумщина подверглась значительным разрушениям: многие памятники архитектуры уничтожены – фото

Завистливые российские оккупанты, которые во время вторжения в Украину впервые в жизни увидели блага цивилизации, разрушили многие памятники архитектуры на Сумщине. Оккупанты разрушали культурные здания, даже когда бежали из Украины.

Россияне сожгли дом управляющего поместьями Кенига

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко побывал в Сумской области и оценил последствия так называемой "русской весны".

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Он сообщил, что от российских военных больше всего пострадали Тростянец и Ахтырка. В частности, по информации министра, в Тростянце разрушены 20% жилых помещений.

Ткаченко рассказал, что русские войска сожгли памятник архитектуры национального значения – дом управляющего поместьями Кениг. Они это сделали, когда отступали.

Как рассказал министр, объект нуждается в детальной экспертизе на предмет возможности восстановления.

Последствия обстрелов в Сумской области / Фото из телеграмма Ткаченко

Вместе с тем, есть здания, которые чудом уцелели. Речь идет о памятнике архитектуры национального значения "Круглый двор" и главном доме усадьбы Кениг.

Ткаченко сообщил, что этим объектам нанесли только некоторые повреждения, хотя возле них велись прямые бои.

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Азербайджан готов помочь восстановить Ахтырский краеведческий музей

Министр Ткаченко заявил, что российские военные повредили историческое здание XIX века Ахтырского краеведческого музея.

В то же время по этому объекту есть положительные новости. По словам министра, почетный консул Азербайджана Афган Салманов выразил готовность его страны помочь в восстановлении объекта.

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