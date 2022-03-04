Сумщина просит дополнительной поддержки ВСУ и "коридор" для эвакуации людей

Колонна российских войск вошла на территорию Сумской области. Поэтому местные власти просят дополнительной поддержки ВСУ.

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что области нужна дополнительная поддержка Вооруженных сил. Также нужно создать "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения.

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По словам Дмитрия Живицкого, в результате ракетной атаки оккупантов в некоторых населенных пунктах Сумского и Ахтырского района отсутствует энергоснабжение, поскольку захватчики повредили ТЭЦ в Сумах.

Кроме того, в Сумах в отдельных районах также нет воды и отопления. Поэтому власти области будут обращаться к центральной власти с просьбой о дополнительной подмоге для борьбы с оккупантами.

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