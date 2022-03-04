Глава Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив на тому, що області потрібна додаткова підтримка Збройних сил. Також потрібно створити "зелений коридор" для евакуації мирного населення.

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За словами Дмитра Живицького, унаслідок ракетної атаки окупантів у деяких населених пунктах Сумського та Охтирського району відсутнє енергопостачання, оскільки загарбники пошкодити ТЕЦ у Сумах.

Крім того, в Сумах в окремих районах також немає води та опалення. Тому влада області звертатиметься до центральної влади з проханням про додаткову підмогу для боротьби з окупантами.

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