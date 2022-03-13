На Сумщине 13 марта "зеленых коридоров" не будет

13 марта 2022 , 02:27
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Источник:

фейсбук Дмитрия Живицкого

На Сумщине 13 марта не будет "зеленых коридоров". В то же время работа над их организацией в будущем – продолжается.

Новость сообщил Дмитрий Живицкий – глава Сумской областной военной администрации. В соцсетях он оперативно информирует о ситуации в области.

Заметьте Из 14 гуманитарных коридоров заработали 9, – Верещук

Сумщина! 13 марта 2022 года "зеленых коридоров" не будет. Мы продолжаем работать над их организацией и в дальнейшем,
говорится в сообщении.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что 12 марта с Сумщины удалось эвакуировать 8 тысяч человек.

Брифинг Ирины Верещук о гуманитарных коридорах: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало