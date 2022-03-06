Поставлял кварциты армии России: Сумщине национализируют карьер путинского олигарха Дерипаски

Власти Сумщины хотят национализировать карьер кварцитов, который принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Это сделают на основании законопроекта, который приняли 3 марта.

Речь идет о законе о принудительном изъятии имущества России и ее резидентов в пользу государства Украина. О вероятности изъятия карьера у Дерипаски стало известно 5 марта.

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Добытые ископаемые поставляли России

Карьер, который планируют национализировать, расположен в Глухове. Там добывают уникальные высококачественные кварциты, поставлявшиеся на предприятия российского оборонного комплекса. А именно, для производства оружия.

Подробнее об этом написал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, карьер кварцитов с 2011 года принадлежит кипрской United Company Rusal Silicon Limited. Однако это лишь "дочерняя фирма" российской "Объединенной компании "РусАл". А вот в ней уже контрольным пакетом акций владеет Дерипаска.

Этот "предприниматель" является одним из олигархов, приближенных к президенту Путину. А по данным Немецкого издания DW он вообще занимался "отмыванием" грязных денег главы Кремля.

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