Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Мужчину нашли под завалами разрушенного дома в одном из приграничных населенных пунктов.
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Что известно о погибшем мужчине
В Сумском районе спасатели деблокировали тело мужчины, который погиб в результате вражеского обстрела.
Трагедия произошла в одном из приграничных населенных пунктов, где в результате атаки врага был разрушен дом.
Его (тело – 24 Канал) нашли специалисты ГСЧС под завалами разрушенного дома в одном из приграничных населенных пунктов Сумского района,
– говорится в сообщении.
На Сумщине деблокировали тело погибшего мужчины / Фото ГСЧС
Напомним, что 24 декабря Россия нанесла ракетный удар по дому в Кривом Роге. В результате атаки погиб один человек, еще 17 – получили ранения. Завалы разбирали вручную.