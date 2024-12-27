Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Чоловіка знайшли під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів.
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Що відомо про загиблого чоловіка
У Сумському районі рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок ворожого обстрілу.
Трагедія сталася в одному з прикордонних населених пунктів, де внаслідок атаки ворога було зруйновано будинок.
Його (тіло – 24 Канал) знайшли фахівці ДСНС під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району,
– йдеться у повідомленні.
На Сумщині деблокували тіло загиблого чоловіка / Фото ДСНС
Нагадаємо, що 24 грудня Росія завдала ракетного удару по будинку в Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 17 – отримали поранення. Завали розбирали вручну.