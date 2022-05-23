Сумщину обстреляли из России минометами и артиллерией: загорелась ферма
Источник:Дмитрий Живицкий
С территории России кафиры обстреляли село Мезеновка Краснопольской общины на Сумщине из минометов и артиллерии.
В результате обстрела произошел пожар
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности, произошел пожар на старой ферме.
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Враг с территории России гнал из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям. В результате попажений занялся пожар на старой ферме. В жилых домах иссечены заборы, разбиты окна,
– говорится в сообщении.
К счастью, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.
Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину / Фото Дмитрий Живицкий
На этот раз россияне обстреляли Краснопольское общество / Фото Дмитрий Живицкий
Враг попал в старую ферму / Фото Дмитрий Живицкий
К счастью, обошлось без жертв / Фото Дмитрий Живицкий
Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину
- Несмотря на то, что российские войска покинули территорию Сумской области, они продолжают обстреливать ее пограничные населенные пункты.
- Утром 21 мая русские военные обстреляли Эсманскую общину из артиллерии. Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Сообщали о 6 "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка.
- В течение 17 мая оперативное командование "Север" зафиксировало 70 взрывов .
- 16 и 17 мая кафиры пытались вести наступление в направлении Сумской области и прорвать оборону региона. Враги пытались работать под прикрытием артиллерии. Кроме артиллерийских обстрелов были обстрелы из гранатометов, минометов и перестрелки из стрелкового оружия. Несколько дней вели бои.