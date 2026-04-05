24 Канал Новости Украины Минус МТ-ЛБ, машины, склады и укрытия: ГПСУ всадили дронами по оккупантам на Сумщине
5 апреля, 01:33
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Пограничники ГПСУ нанесли удар по оккупантам на Сумщине, уничтожив технику и склады.
  • В результате атаки были уничтожены транспортер МТ-ЛБ, машины, квадроциклы, укрытия и группа пехотинцев.

Пограничники-пилоты БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" провели успешную операцию на Сумщине. Оккупанты потеряли много техники и складов.

Украинские военные также уничтожили и личный состав оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как ГПСУ уничтожали оккупантов?

Пилоты БпЛА с ГПСУ нанесли серьезный удар по оккупантам на Северо-Слобожанском направлении. В результате атаки украинских военных россияне потеряли:

  • транспортер МТ-ЛБ;
  • грузовые и легковые автомобили;
  • квадроциклы;
  • укрытия;
  • склады ГСМ и БпЛА;
  • группу пехотинцев.

Украинские защитники уничтожают россиян на Сумщине: смотрите видео

Украинские пограничники также уничтожили российских пехотинцев, которые пытались пройти через газовую трубу.

Какая сейчас ситуация на Сумщине?

  • Россияне разбрасывают фальшивые купюры на Сумщине и Черниговской области с помощью беспилотников. Купюры имеют надписи с призывами к коллаборационизму и QR-коды.

  • Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Сумской области, в результате чего вспыхнул пожар и ранены три человека. Раненые мужчины 50 и 30 лет, а также женщина 54 лет.

  • Российские авиабомбы попали в жилой сектор Глухова в Сумской области, вследствие чего пострадали 11 человек, включая ребенка. Это был удар по общежитию учебного заведения.