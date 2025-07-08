Силы обороны хитро обыграли россиян на Сумщине: врагу приходится отложить свой план

На Сумском направлении атаки россиян не дают им ожидаемого результата. Их продвижение смогли остановить Силы обороны, удачно использовав момент, когда россияне были в слабой позиции.

Оккупанты несут немалые потери из-за удачных контрнаступательных действий украинских военных. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил, что сломало ход боев на Сумщине в пользу СОУ.

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Как ВСУ удалось остановить наступление россиян на Сумщине

Наступательные действия россиян на Сумщине не застали украинское руководство врасплох, оборона на направлении оказалась подготовленной. Силы обороны достаточно быстро смогли контратаковать и по состоянию на сейчас перехватили локальную инициативу у российских войск. Хотя сначала продвижение врага было стремительным.

Это связано с тем, что россияне привлекли большое количество живой силы. Их начальному успеху способствовало массовое использование КАБов и дронов на оптоволокне. Они не воевали иначе, хоть там присутствовали боеспособные подразделения. Они положили немало людей, истощились. И именно момент перегруппировки и ожидания свежего пополнения удачно использовали Силы обороны,

– объяснил Дмитрий Жмайло.

Украинские военные провели ряд контратакующих действий, в частности на отрезке между Кондратовкой и Константиновкой наше продвижение оценивают примерно в 2,5 километра. К востоку от населенного пункта Алексеевка, по разным оценкам, продвижение Сил обороны составляет от 2,3 до 3,4 километра. Поэтому темп движения украинских военных сейчас больше движения оккупантов.

Что происходит на Сумщине: смотрите на карте

"Не могу сказать, что для Сумщины все закончено, но мы действительно пытаемся стабилизировать линию боевого соприкосновения. Планы россиян относительно Сум и выхода на возвышенности, южнее Юнаковки и Кондратовки, пока откладываются", – добавил Жмайло.

Какова ситуация с фортификациями на направлении

В то же время немало критики получило построение фортификационных сооружений на Сумском направлении. Мол, их недостаточно хорошо подготовили, а кое-где они якобы и вообще отсутствуют.

Все, что делается по фортификациям, является недостаточным, ведь вызов, который перед нами стоит – гораздо больше. Поэтому нельзя сказать, что линии обороны у нас такие, что россияне не пройдут. И все же многие OSINT-аналитики подтвердили, что информация, что у нас вообще ничего нет, мягко говоря, преувеличена. Начиная с белорусской границы и на других участках мы накопались,

– уточнил Жмайло.

Действительно капитальные сооружения расположены в нескольких десятках метров от линии государственной границы и от линии фронта непосредственно. Это, в частности, обусловлено характером боевых действий по состоянию на сегодня. Логистика серьезно усложнилась, значительной степени и из-за работы беспилотников.

Это также подтверждал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, сейчас невозможно возводить фортификации по линии границы, ведь там постоянно работают вражеские артиллеристы и операторы дронов. Именно поэтому использование инженерной техники и участие личного состава в строительстве сооружений становится чрезвычайно опасным