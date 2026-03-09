Пытаются оставить людей без света: россияне целый день бьют по энергетике Сумщины

В понедельник, 9 марта, оккупанты в течение всего дня терроризируют Сумскую область. Под ударом страны-агрессора оказалась энергетическая инфраструктура в регионе.

Враг пытается оставить Сумскую область без света. Об этом сообщил начальник местной ОГА Олег Григоров.

Что известно об ударах по энергетике Сумской области?

По словам Григорова, в населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов вследствие российских атак возможны перебои с электроснабжением. Там часть жителей остается без света.

В то же время он отметил, что энергетики и аварийные бригады работают над оперативным восстановлением света в домах жителей. К тому же в общинах работают пункты несокрушимости, поэтому в случае длительных отключений люди могут воспользоваться ими.

Отметим, что в воскресенье, 8 марта, в Сумском районе российский дрон попал в пассажирский поезд Киев – Сумы, где было около 200 пассажиров.

Какая ситуация на границе Сумщины?