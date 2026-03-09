Пытаются оставить людей без света: россияне целый день бьют по энергетике Сумщины
- Российские атаки на Сумщине вызвали перебои с электроснабжением в Сумском и Ахтырском районах.
- Энергетики и аварийные бригады работают над восстановлением света.
В понедельник, 9 марта, оккупанты в течение всего дня терроризируют Сумскую область. Под ударом страны-агрессора оказалась энергетическая инфраструктура в регионе.
Враг пытается оставить Сумскую область без света. Об этом сообщил начальник местной ОГА Олег Григоров.
Что известно об ударах по энергетике Сумской области?
По словам Григорова, в населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов вследствие российских атак возможны перебои с электроснабжением. Там часть жителей остается без света.
В то же время он отметил, что энергетики и аварийные бригады работают над оперативным восстановлением света в домах жителей. К тому же в общинах работают пункты несокрушимости, поэтому в случае длительных отключений люди могут воспользоваться ими.
Отметим, что в воскресенье, 8 марта, в Сумском районе российский дрон попал в пассажирский поезд Киев – Сумы, где было около 200 пассажиров.
Какая ситуация на границе Сумщины?
На прошлой неделе российская армия снова активизировала атаки на приграничные территории Сумщины, в частности в Эсманской и Краснопольской громадах. В Есманьской общине враг закрепился в Комаровке, а села Бобылевка, Сидоровка и Харьковка фактически оказались в "серой зоне".
Недавно российские военные вывезли 19 жителей села Сопич на Сумщине в Брянскую область. Те жители, которые остались в населенном пункте, ранее официально отказались от эвакуации, после чего связь с ними исчезла.
Само село Сопич, где до полномасштабной войны проживало примерно 300 человек, российские войска смогли взять под контроль. Также оккупанты продвинулись в районах Поповки, Высокого и Комаровки.