Элитные подразделения ГУР помогают оборонять Сумскую область от россиян, – WSJ

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Сумской области. СМИ пишут, что к операции были привлечены элитные подразделения Главного управления разведки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Смотрите также Наступление на Купянск, стремительное продвижение России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю Как ГУР помогает оттеснять россиян с Сумщины По данным издания, Украина отправила элитные подразделения ГУР для обороны Сумской области и стабилизации ситуации. С тех пор продвижение россиян удалось остановить, а Силы обороны освободили часть территорий.

Командир подразделения "Химера" с позывным "Каппа" объяснил, что задача сдерживать россиян довольно непростая, поскольку враг имеет численное преимущество практически по всей линии фронта.

Их количество – большая проблема, хотя и недостаточная, чтобы нас разгромить. Враг теряет от 300 до 400 человек ежедневно по всему региону. Но они могут справиться с таким уровнем потерь... Они продолжают привлекать резервы,

– указал он.

WSJ рассказало об операции по освобождению одного из сел, в которой участвовало около 10 человек из спецподразделения "Тимур". На полпути к селу защитники наткнулись на группу российских штурмовиков. Враг зажал бойцов ГУР в траншее – россиян было значительно больше. Бой длился около семи часов.

"Это был самый жестокий бой, в котором я когда-либо участвовал. Они атаковали пехотой, беспилотниками, гранатометами, пулеметами, артиллерией, кассетными боеприпасами. Все... У нас никогда не было больше пяти минут перерыва, пока они перегруппировались", – рассказал Марк, 25-летний командир взвода.

Во время боя украинским защитникам удалось убить пятерых россиян. Оккупанты отступали несколько раз, но после короткой паузы продолжали попытки окружить украинских защитников

В конце концов все бойцы "Тимура" смогли вернуться, хотя трое получили огнестрельные ранения.

По словам командира спецподразделения "Тимура", сейчас на Сумщине Украина не только стоит в обороне, но и ищет способы проводить собственные наступления и отбрасывать врага.

Заметим, сейчас в Генштабе сообщили, что на Сумщине ВСУ освободили населенный пункт Андреевка. Также Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки, таким образом оттеснив россиян дальше от Сум.