В Сумской области из-за артобстрелов возник пожар на АЗС: его уже ликвидировали

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские земли. Только за ночь 13 марта враг выпустил десятки ракет. Под артиллерийскими обстрелами оказалась и Сумщина, там снаряд попал в АЗС, из-за чего возник пожар.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС около 5:40 утра.

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Известно, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на территории АЗС в селе Пологи, Ахтырского района на Сумщине.

По предварительным данным, обстрелы попали в оборудование газозаправочной колонки, из-за чего произошло возгорание.

Пожарные через несколько минут потушили возгорание

Уже в 05:56 пожар был локализован, а в 06:00 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Добавим, что вечером 12 марта российские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа, что находится вблизи Изюма. Из-за взрыва вспыхнул большой пожар. Подробности и фото – смотрите в статье.

Важно – Во Львове впервые за время войны были слышны взрывы: