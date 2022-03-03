В Сумской области передовая группа ВСУ вышла на рубежи по линии государственной границы

Украинская армия сумела не только отразить атаки российских оккупантов, но и перейти в контрнаступление, отвоевывая наши территории.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли на рубежи по линии Государственной границы Сумской области. Об этом сообщили в Генштабе

Важно На Волынском направлении враг уже перешел из атаки в оборону

Деморализованный враг продолжает нести урон. По состоянию на 3 марта украинские военные уже уничтожили около 9 тысяч оккупантов. Эта цифра приблизительна, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

На Сумском направлении оккупанты продолжают удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

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