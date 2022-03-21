В Сумской области рассказали, что Россия активизировала авиацию
Источник:Дмитрий Живицкий в фейсбуке
Со стороны России 20 марта через Сумщину пролетело много самолетов. Они направились вглубь нашего государства.
Об этом рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам, такие тенденции не являются положительными.
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Россияне начинают такую активизацию своей деятельности. Возможно, это какая-то разведывательная деятельность или они хотят провести обстрелы или бомбардировки,
– сказал он.
Впрочем, Живицкий отмечает, что оккупанты резко зашли на территорию Украины, на территорию Сумщины, но их планы о блицкриге провалились. Он заверил, что дальше им дороги нет.
Также 20 марта в области несколько раз объявляли воздушную тревогу. По словам главы ОВА, самолеты очень часто летают вдоль границы, залетают на территорию Сумской области, возвращаются в Россию.
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