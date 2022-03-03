В Сумской области россияне развернули "Грады": хотят обстрелять самих себя
3 марта 2022 , 14:42Читати новину українською
Источник:телеграм "Оперативный ВСУ"
В российской деревне Поповка, граничащей с Сумской областью, враг развернул "Грады". Вероятно, россияне для провокации будут обстреливать самих себя.
Соответствующую информацию об очередной провокации врага распространяют по сети со ссылкой на заявления Службы безопасности Украины.
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Россияне могут пойти на провокации с "Градами"
Российское село Поповка граничит с Краснопольским районом Сумской области. Там бойцы Путина развернули "Грады" в сторону России по направлению движения с украинской земли.
Вероятно, враг готовится устроить провокацию и обстрелять свою территорию. Далее Россия попытается обвинить в атаке гражданского населения Украину.