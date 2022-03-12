В Сумской области согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
В Сумской области украинские власти согласовали "зеленые коридоры" для эвакуации людей. В частности, из Тростянца, Сум, Лебедина, Конотопа, Великой Писаревки, Краснополья.
Соответствующую информацию в 03:28 12 марта сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В частности, об этом удалось договориться после того, как оккупанты цинично обстреливают гуманитарные коридоры даже после их согласования.
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В Сумской области согласовали гуманитарные коридоры
Сумщина! Согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта 2022 года,
– написал Живицкий.
В частности, власти согласовали направления движения по которым не будут атаковать оккупанты и смогут уехать люди:
- Тростянец – Полтава: Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте;
- Сумы – Полтава: Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы – автобусы для вывоза людей;
- Лебедин – Полтава: Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из Лебедина выезжают колонны людей на своих авто и автобусах;
- Конотоп – Полтава: Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Конотоп выезжают колонны людей на авто и автобусах;
- Великая Писаревка – Полтава: Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава. Из поселка Великая Писаревка – на собственных авто и автобусах;
- Краснополье – Полтава: Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.
Живицкий рассказал о времени сбора и месте выезда колонн
Глава Сумской ОВА рассказал, что:
- возле городских или поселковых советов люди должны собраться в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Великой Писаревке. Время выезда колонн – в 9:00;
- в Тростянце – на улице Кенига стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Богдана Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны – в 9:00;
- в Сумах – возле памятника Алеше, (район школы 2). Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Кроме того, власти сообщили о дополнительных точках сбора (только для беременных, женщин с детьми, стариков, людей с инвалидностью)
- ДК "Химик";
- улица Интернационалистов, возле рыночка, ТЦ "Светлана";
- "Бильбоу" на проспекте Курском;
- ТЦ "Мануфактура".
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