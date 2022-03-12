В Сумской области согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта

В Сумской области украинские власти согласовали "зеленые коридоры" для эвакуации людей. В частности, из Тростянца, Сум, Лебедина, Конотопа, Великой Писаревки, Краснополья.

Соответствующую информацию в 03:28 12 марта сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В частности, об этом удалось договориться после того, как оккупанты цинично обстреливают гуманитарные коридоры даже после их согласования.

Обратите внимание Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка России и одну САУ

В Сумской области согласовали гуманитарные коридоры

Сумщина! Согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта 2022 года,

– написал Живицкий.

В частности, власти согласовали направления движения по которым не будут атаковать оккупанты и смогут уехать люди:

Тростянец – Полтава: Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте;

Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте; Сумы – Полтава: Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы – автобусы для вывоза людей;

Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы – автобусы для вывоза людей; Лебедин – Полтава: Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из Лебедина выезжают колонны людей на своих авто и автобусах;

Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из Лебедина выезжают колонны людей на своих авто и автобусах; Конотоп – Полтава: Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Конотоп выезжают колонны людей на авто и автобусах;

Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Конотоп выезжают колонны людей на авто и автобусах; Великая Писаревка – Полтава: Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава. Из поселка Великая Писаревка – на собственных авто и автобусах;

Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава. Из поселка Великая Писаревка – на собственных авто и автобусах; Краснополье – Полтава: Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.

Живицкий рассказал о времени сбора и месте выезда колонн

Глава Сумской ОВА рассказал, что:

возле городских или поселковых советов люди должны собраться в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Великой Писаревке. Время выезда колонн – в 9:00;

Время выезда колонн – в 9:00; в Тростянце – на улице Кенига стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Богдана Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны – в 9:00;

– на улице Кенига стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Богдана Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны – в 9:00; в Сумах – возле памятника Алеше, (район школы 2). Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Кроме того, власти сообщили о дополнительных точках сбора (только для беременных, женщин с детьми, стариков, людей с инвалидностью)

ДК "Химик";

улица Интернационалистов, возле рыночка, ТЦ "Светлана";

"Бильбоу" на проспекте Курском;

ТЦ "Мануфактура".

Вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы – смотрите видео