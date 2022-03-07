В Сумской области тероборона ВСУ продолжает собирать урожай с трофейной техники
Источник:Территориальная оборона ВСУ
Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако они терпят существенные потери. В частности, в Сумской области враги потеряли много своей техники.
Захватчики – деморализованные. Враги со времени циничного вторжения в Украину лишились более 11 тысяч своих солдат.
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Тероборона Сумщины показала свои "трофеи"
Оккупанты все чаще стали оставлять свою технику и бежать или сдаваться в плен. Ее находят в лесах и полях украинские защитники и мирные жители.
Иногда у врагов заканчивается горючее, поэтому они не могут ехать дальше. Также бывает, что они сознательно оставляют свою технику и уходят, ведь почувствовали жесткое сопротивление украинцев.
Сумщина. Очередные трофеи бойцов Территориальной обороны!
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно, нашли ли бойцы терробороны брошенную захватчиками технику или отобрали ее в бою. Однако, если она исправна, то непременно пригодится защитникам для борьбы с врагами.
Смотрите фото "трофеев" теробороны / Фото Теробороны ВСУ
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