В городе загорелся пожар. Последствия вражеской атаки в Сумах укрощали наши спасатели.
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В Сумах вспыхнул пожар в результате атаки "Шахедами"
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что поздно вечером 17 января в Сумах в результате падения обломков от сбитого вражеского беспилотника типа "Шахед" произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика.
Кроме того, в помещении также загорелся пожар. На место событий оперативно прибыли спасатели, начавшие тушить огонь.
Спасатели тушат вспыхнувший в Сумах огонь после атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС
Кроме того, в ГСЧС показали видео, как огнеборцы сражаются с последствиями пожара. На кадрах видно, как в результате тушения яркого пламени в небо поднимается пар, а часть помещения превратилась в металлолом и пепелище.
Ликвидация пожара в Сумах: видео ГСЧС
В ГСЧС рассказали, что спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Россияне снова атаковали Украину "Шахедами"
- Вечером 17 января в Воздушных силах ВСУ предупредили о пуске российских беспилотников типа "Шахед" по разным направлениям. Наконец взрывы прозвучали в Сумской области, где наши защитники сбили 4 вражеских "Шахеда".
- В Сумской ОВА отметили, что падение обломков сбитого "Шахеда" повлекло за собой разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков. Известно, что на месте работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, люди не пострадали.
- Взрывы также звучали в Днепропетровской и в Николаевской областях. Силы ПВО сбивали вражеские дроны-камикадзе и в небе над Хмельницкой областью.
- Уже утром 18 января в Воздушных силах рассказали, что враг запустил 33 "Шахеда" по Украине. Нашим защитникам неба удалось сбить 22 БпЛА.