В городе загорелся пожар. Последствия вражеской атаки в Сумах укрощали наши спасатели.

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В Сумах вспыхнул пожар в результате атаки "Шахедами"

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что поздно вечером 17 января в Сумах в результате падения обломков от сбитого вражеского беспилотника типа "Шахед" произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика.

Кроме того, в помещении также загорелся пожар. На место событий оперативно прибыли спасатели, начавшие тушить огонь.

Спасатели тушат вспыхнувший в Сумах огонь после атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС

Кроме того, в ГСЧС показали видео, как огнеборцы сражаются с последствиями пожара. На кадрах видно, как в результате тушения яркого пламени в небо поднимается пар, а часть помещения превратилась в металлолом и пепелище.

Ликвидация пожара в Сумах: видео ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня.

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