У місті спалахнула пожежа. Наслідки ворожої атаки у Сумах приборкували наші рятувальники.
До теми У Сумах чули звуки вибухів: оборонці неба збили чотири "Шахеди", уламки впали на будівлю
У Сумах спалахнула пожежа внаслідок атаки "Шахедами"
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що пізно ввечері 17 січня у Сумах внаслідок падіння уламків від збитого ворожого безпілотника типу "Шахед" відбулося руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки.
Крім того, в приміщенні також спалахнула пожежа. На місце подій оперативно прибули рятувальники, які почали гасити вогонь.
Рятувальники гасять вогонь, що спалахнув у Сумах після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС
Крім того, у ДСНС показали відео, як вогнеборці борються із наслідками пожежі. На кадрах видно, як внаслідок тушіння яскравого полум'я у небо підіймається пара, а частина приміщення перетворилася на брухт та згарище.
Ліквідація пожежі у Сумах: відео ДСНС
У ДСНС розповіли, що рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню.
Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"
- Ввечері 17 січня у Повітряних силах ЗСУ попередили про пуск російських безпілотників типу "Шахед" з різних напрямків. Зрештою вибухи пролунали у Сумській області, де наші захисники збили 4 ворожі "Шахеди".
- У Сумській ОВА зазначили, що падіння уламків збитого "Шахеда" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення та загоряння двох вантажівок. Відомо, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
- Вибухи також лунали у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Сили ППО збивали ворожі дрони-камікадзе й у небі над Хмельницькою областю.
- Уже зранку 18 січня у Повітряних силах розповіли, що ворог запустив 33 "Шахеди" по Україні. Нашим захисникам неба вдалося збити 22 БпЛА.