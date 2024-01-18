У місті спалахнула пожежа. Наслідки ворожої атаки у Сумах приборкували наші рятувальники.

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У Сумах спалахнула пожежа внаслідок атаки "Шахедами"

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що пізно ввечері 17 січня у Сумах внаслідок падіння уламків від збитого ворожого безпілотника типу "Шахед" відбулося руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки.

Крім того, в приміщенні також спалахнула пожежа. На місце подій оперативно прибули рятувальники, які почали гасити вогонь.

Рятувальники гасять вогонь, що спалахнув у Сумах після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС

Крім того, у ДСНС показали відео, як вогнеборці борються із наслідками пожежі. На кадрах видно, як внаслідок тушіння яскравого полум'я у небо підіймається пара, а частина приміщення перетворилася на брухт та згарище.

Ліквідація пожежі у Сумах: відео ДСНС

У ДСНС розповіли, що рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню.

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