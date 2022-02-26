Сумы: на Белопольском пути началась стрельба
26 февраля 2022 , 13:30Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
В Сумах на Белопольском пути началась стрельба.
Об этом сообщила советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова.
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На Белопольском пути началась стрельба
Ранее стало известно, что по Белопольскому пути в Сумы идет большая колонна военной техники.
Просьба для местных жителей не выходить на встречу. Россияне могут начать отстреливаться по гражданским,
– предупреждает Бояринова.
Утром 26 февраля в генеральном штабе ВСУ сообщили, что единичные обстрелы в Сумах начались с ночи.
Сумская военная администрация советует:
- оставаться дома,
- отойти от окон,
- закрыть шторы.