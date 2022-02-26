Сумы: на Белопольском пути началась стрельба

В Сумах на Белопольском пути началась стрельба.

Об этом сообщила советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова.

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На Белопольском пути началась стрельба

Ранее стало известно, что по Белопольскому пути в Сумы идет большая колонна военной техники.

Просьба для местных жителей не выходить на встречу. Россияне могут начать отстреливаться по гражданским,

– предупреждает Бояринова.

Утром 26 февраля в генеральном штабе ВСУ сообщили, что единичные обстрелы в Сумах начались с ночи.

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