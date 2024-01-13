На саммите в Вашингтоне нужны более амбициозные цели: Сунак о вступлении Украины в НАТО

Украина делает все возможное и невозможное, чтобы стать членом НАТО. Риши Сунак во время визита в Киев подчеркнул, что на саммите в Вашингтоне необходимы более амбициозные цели, чем были в Вильнюсе.

Об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде 12 января, передает 24 Канал. По словам британского премьера, на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне необходимо ставить более амбициозные цели по поводу членства нашего государства в Альянсе.

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Законное место Украины в НАТО – Сунак

Я считаю, что законное место Украины в НАТО. Но дело не только в том, какую пользу НАТО принесет Украине. Идет речь также о том, какую пользу Украина принесет НАТО. Ваше понимание современной войны приходит не из учебника, а с поля боя, ваши Вооруженные Силы опытные, инновационные и храбрые. Украина принадлежит к НАТО, и НАТО будет сильнее с вами,

– подчеркнул Сунак.

Он подчеркнул, что прошлогодний саммит в Вильнюсе предпринял важные шаги на пути членства нашей страны в НАТО. В то же время он стремится, чтобы на Вашингтонском саммите "мы были еще более амбициозными".

Премьер отметил, что во время саммита в Вильнюсе Великобритания совместно с тридцатью другими государствами торжественно пообещала предоставить Украине новые двусторонние гарантии безопасности.

Сегодня Великобритания первой выполнила это обещание – мы с Президентом Зеленским только подписали новое соглашение о безопасности,

– добавил Риши Сунак.

Украина ожидает реальный шаг

Во время своего визита в Латвию президент общался с журналистами. Он рассказал, что наше государство стремилось бы увидеть со стороны НАТО реальный шаг. Такой, который приближал бы нас к Альянсу.

Владимир Зеленский отметил, что важно то, чтобы в этом вопросе не было стагнации. По словам главы государства, вступление в НАТО нужно не только Киеву, но и Вашингтону. Он убежден, что в США заинтересованы в том, чтобы предстоящий саммит был мощным и удачным.

Чтобы страна НАТО показала, что они не боятся России, потому что, чем меньше шаги Украины к НАТО, тем больше страх у кого-то перед этим. Показывать это – большая ошибка,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Между тем, заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что нам следует готовиться к затяжной войне. По его мнению, она продлится и в 2024, и в 2025 году.