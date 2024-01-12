Мы поможем вам победить в войне, – Риши Сунак выступил в Верховной Раде с мощной речью
12 января британский премьер Риши Сунак прибыл в Киев. Он встретился с президентом Зеленским и подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
После того, как исторический договор был подписан лидерами Украины и Британии, Сунак прибыл в Верховную Раду, где выступил с веской речью. О чем говорил британский премьер, передает 24 Канал.
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"Мы с вами до последнего"
Во время выступления Сунак прокомментировал подписанное соглашение о взаимодействии стран в сфере безопасности и обороны в течение 10 лет до вступления Украины в НАТО.
По словам чиновника, это новое партнерство построит новое будущее для Украины, "несокрушимый альянс".
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Заключенное соглашение означает, что Украине не придется просить или уговаривать Великобританию о помощи. Ведь страна обязалась поддерживать Киев до последнего. Кроме того, премьер отметил, что это не Украина нуждается в НАТО, чтобы стать сильнее, а это НАТО нужна Украина, чтобы стать крепче.
Сунак подчеркнул, что Великобритания поможет Украине победить в этой войне. В частности, для этого она предоставляет ей самый большой военный пакет с начала полномасштабного вторжения.
Но лучший вариант помочь победить – это помочь развитию вашей военной промышленности,
– подчеркнул британец.
Он анонсировал выделение 200 миллионов фунтов для производства дронов в Украине и за ее пределами.
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Сигнал Путина
Выступая в Верховной Раде, Сунак направил "скрытое послание" российскому диктатору. Он заявил, что Путин должен понять, что ни одна армия не способна победить людей, которые ценят свободу.
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Премьер отметил, что ни в коем случае Запад не имеет права отступать. Ведь если позволить Путину победить в Украине, он не остановится. Именно поэтому эта продолжающаяся битва настолько важна.
Напоследок Сунак в знак непоколебимой поддержки представил украинским парламентариям флаг Британии, подписанный членами британского правительства.
Договор о гарантиях безопасности и пакет помощи от Британии что известно
- 12 января Риши Сунак прибыл в украинскую столицу. Он встретился с президентом Зеленским. После переговоров в Мариинском дворце лидеры двух стран подписали двусторонний договор о гарантиях безопасности. Он предусматривает сотрудничество Лондона и Киева в оборонной сфере 10 лет. Срок сделки можно продлевать.
- Также Британия обязалась оказать Украине военную помощь в случае повторного нападения России.
- Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи, куда вошли, в том числе снаряды, противотанковое оружие, оборудование для ПВО, а также дальнобойные ракеты.